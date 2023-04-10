談亞太電合併案 遠傳井琪：有望Q4前完成

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (10) 日宣布今年營運四大策略，其中與亞太電 (3682-TW) 合併案方面，她表示，只要等到公平會同意就會啟動整併，今年第 4 季前就可完成。

展望今年，井琪提出四大策略，包括持續增加 5G 業務並發展數位服務、掌握能源轉型解決方案、加速開發企業客戶數位與淨零轉型商機、加速亞太電合併案與實現綜效。

針對亞太電合併案，井琪預期，第四季前可以完成合併，只要獲得公平會核准後，就能展開基站合併等相關作業，財報上也會看出效益，此外，也會針對企業標誌與門市進行整合，過去已經關閉獲利不佳的門市，從近 900 家門市縮減至約 700 家，未來與亞太電合併後，會再視情況調整。

亞太電去年營收約 130 億元，營運持續陷入虧損，井琪指出，預期合併一年後，從獲利角度來看，「新遠傳」將因經濟規模提升帶來正面效益。

井琪認為，兩大電信案完成整併後，雖然三家電信商用戶規模相當，但中華電仍是「家大業大」，遠傳會持續聚焦在行動業務，而台灣大主要營收來源是電商平台 momo，營收比重已達 6 成，顯示三家業者轉型之路有所區隔。

井琪也重申，過去電信商的殺價競爭方式導致業者沒有創新的空間，且衍伸出沒有收入就沒辦法研發，不應該再採殺雞取卵的方式，台灣電信重回三雄局面後，殺價競爭的時代已經過去，加上台灣電信的頻譜標金與網路建置成本都很高，因此電信業者未來要思考如何提升服務。