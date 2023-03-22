〈綠色新經濟論壇〉遠傳井琪：與亞太電合併 將再減少逾5000座基站、2.5萬噸碳排

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (22) 日出席打造綠色新經濟論壇，她表示，除了減少基地台、數據中心、門市的碳排外，預期與亞太電 (3682-TW) 順利合併後，有望再減少 5000 多座基站，大幅減少 2.5 萬噸碳排。

井琪指出，綠色資通訊商機，涵蓋循環經濟、電動交通、智慧節能與能源管理，尤其在電動交通方面，台灣目前只有約 6 萬量電動車，而電動機車則有 60 多萬輛。

遠傳用電方面，基地台發電占 75%、機房與數據中心 23%、辦公室與門市占 2%。井琪表示，基站過多不環保，遠傳透過 AI 選址佈建基地台與 5G 網路，讓網路效益極大化，此外，在離峰時段讓基地台進入混頻和休眠模式，藉此減少基地台用電。

井琪表示，遠傳透過此兩大方法，網路一年減少約 5 萬噸碳排，相當於 128 座大安森林公園一年的吸碳量。

遠傳併購亞太電正等待公平會審核，井琪說，由於與亞太電有相同頻段，若順利完成合併案，預計可以淘汰 5000-6000 座基地台，同個設備可以連結兩家網路，大幅減少 2.5 萬噸碳排。

另外，將依據 NCC(國家通訊傳播委員會) 時程，明年關閉 3G 網路，屆時會再減去逾 1.2 萬座基地台。

遠傳除了在基地台減少碳排外，也讓淘汰的基地台設備回收、拆解，電子材料回收比率高達 98.5%；去年廢鉛蓄電池共有 2.3 萬顆，總重量約 63 萬公斤。

井琪補充，台灣 2050 要達到淨零轉型，預計 2023-2030 年民間投資金額達到 4 兆元，創造 5.9 兆元產值，將減少 7200-7600 萬噸碳排。