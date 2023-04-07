電信業首家 遠傳通過SBTi 1.5度情境審核

遠傳 (4904-TW) 通過由全球權威碳揭露組織 CDP、聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact)、世界資源研究所 (World Resources Institute, WRI) 等組織共同設立的科學基礎目標倡議組織 (Science-Based Targets initiative, SBTi) 審查，為全台唯一目標控制在近程 1.5℃升溫情境的電信業者。

總經理井琪表示，遠傳 2019 年即通過 SBTi 2℃情境審查、並於 2022 年承諾實踐淨零，但聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 最新的氣候科學報告指出，人類已進入到「紅色警戒」(red code) 的狀態，COP27 也強調應守住全球升溫 1.5℃的防線，因此遠傳不只將低碳營運納入永續經營的核心策略，也提出更具雄心的近程 1.5℃淨零情境目標，用科學方法與科技解決方案，將環境共好的目標願景實際落實在具體作為，展現響應守護地球環境的決心。

為加速實踐淨零，遠傳減碳策略以節能優先、加速綠能、儲能跟進為三大核心，並配合政府能源轉型與電業改革政策，結合遠傳核心能力，考慮節能技術、儲能、智慧電網與電表及系統整合，並發展綠色商機。

遠傳也承諾 2030 年溫室氣體排放範疇 1、2、3 將較 2021 年減少 42% 以上，並預計在 2048 年達到淨零排放。同時，遠傳也在 3 月正式宣告加入國際再生能源倡議組織 RE100，目標在 2030 年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040 年全公司 100% 使用再生能源。

遠傳透過科技持續降低營運排放，為用戶打造最環保的網路，例如遠傳透過 AI 基地台選址，精準佈建和優化 5G 網路，極大化網路效益，同時以智能混頻和休眠技術，減少基地台用電，最高可節省 46% 基站耗能，等同於年減約 5 萬噸碳排放量。未來整併亞太電信網路，以及 2024 年 3G 網路落日，將汰換上萬台基站，預計對減排更將大有助益。