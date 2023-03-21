遠傳攜台灣微軟推企業碳盤查服務 解決碳盤查痛點

2023 智慧城市展暨淨零城市展今 (21) 日舉行聯合記者會，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身份出席，同時與台灣微軟共同宣布推出「企業碳盤查服務」，協助解決企業碳盤查的痛點。

遠傳與台灣微軟延續淨零及數位雙轉型的戰略合作，共同宣布推出企業碳盤查服務，以遠傳能源管理系統 (EMS) 結合微軟永續雲 (Microsoft Cloud for Sustainability)，協助企業一站式智慧管理能耗及碳排，打造世界級綠色供應鏈。

井琪表示，遠傳從自身的淨零、數位雙轉型做起，發展綠色資通訊相關應用，同時協助企業及公部門加速落實淨零目標。因應全球公私部門的碳盤查需求，遠傳除了導入微軟永續雲外，結合遠傳智慧能源管理系統進行能耗管理，進一步協助企業解決碳盤查的痛點並推動減碳策略。

台灣微軟總經理卞志祥指出，微軟去年中推出微軟永續雲，匯集產業能量成立台灣 ICT 永續綠戰隊，加速達成台灣 2050 淨零碳排願景，看到遠傳選擇微軟永續雲作為自身 ESG 平台，除了將與遠傳攜手打造永續雲在台灣最佳實踐案例，更期待結合微軟自身減碳和供應鏈管理經驗，與遠傳一同協助企業落實自動化與智慧化的數據收集管理。

因應《氣候變遷因應法》明定 2050 年淨零目標，加上歐盟碳邊境稅 (CBAM) 即將上路，啟動碳盤查並落實減碳成為國內企業當務之急。

遠傳能源管理系統透過物聯網技術整合用電資訊，將能耗資料串聯至微軟永續雲平台，自動化處理碳排放終能耗數據。基於微軟永續雲所建立的碳排查系統，可涵蓋「範疇一」直接排放、「範疇二」間接能源排放、到「範疇三」其他間接排放等數據，透過可視化平台提供事件分析及改善建議，幫助企業加速碳盤查作業。

遠傳長期深耕智慧能源領域，自主開發的能源管理系統 (EMS) 成效卓著，以 AI 人工智慧提供最佳契約容量及智慧調控建議，每年協助節省門市總用電量 10%，導入在全台 9 縣市 42000 間教室「班班有冷氣」專案，年減碳排約 2295 公噸。