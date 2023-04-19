〈智慧顯示展〉友達彭双浪：Micro LED成本可望如摩爾定律 每兩年降50%

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (19) 日指出，期盼 Micro LED 成本跟半導體摩爾定律一樣，每兩年會降 50%，但因更多業者投入，速度或許可望更快，總成本下降有利應用推廣，初期則看好車用、穿戴裝置應用。

彭双浪表示，談了幾年 Micro LED，在今年迎來量產元年，雖然一開始不會是很大的量、也不會有爆發性營收貢獻的期待，但從實驗室產品邁入商用，已經是個起步，期待打好基礎後蓬勃發展。

但彭双浪也指出，Micro LED 成本降下來，才能快速普及、應用擴大，而除了更多業者投入外，Micro LED 在尺寸變化、良率提升都對成本變化影響較大，也是發展會比摩爾定律快的一個原因。

友達總經理柯富仁補充，不管是第一片 LCD、LED、OLED 最初進入市場時，前五年價格都非常有競爭力，但之後就會開始下滑，最初在量產的設計和效率問題，規模起來後都會馬上獲得改善。

柯富仁進一步說明，由於 Micro LED 是非有機材料，加上台灣在設備、巨量轉移都有很好的基礎，不一定要仰賴國外大廠，且相較一條 6 代 OLED 產線就要投入 200 億元，架設 Micro LED 數字小很多，因此發展速度會比 OELD 快。

柯富仁強調，友達布局 Micro LED 產業 11 年，不僅是 LED 廠富采最大股東，也是 Micro LED 廠錼創的第二大股東，這些累積和投入都會讓量產規模成長。