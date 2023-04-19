泓德能源響應世界地球日 3年種植4000棵樹

泓德能源 (6873-TW) 今 (19) 日表示，為響應世界地球日，自 2021 至 2023 年分別透過支持「綠色公益基金會」與國際最大非營利種樹組織「Trees for the Future」，三年總計種植 4000 棵樹。

泓德能源指出，台灣有許多林地外貌看似綠意盎然，其實內部被外來種或是藤蔓入侵，茂盛只是假象，實際上固碳力不佳，「綠色公益基金會」的植樹計畫採氣候智慧森林工法，以林相更新取代砍伐樹木，盡量保留森林既有的樣貌，用人手取代怪手，保留生物多樣性的環境。

泓德能源支持「綠色公益基金會」重視生物多樣性的想法，實際參與連續 2 年、每年各種植 1000 棵樹，完成 1 公頃的森林復育計畫。

另外，泓德能源去年底提出《綠色採購政策》，以優先採購符合綠色採購產品與服務為主，例如衛生紙採購不砍樹、還幫忙種樹的「植樹版」再生衛生紙 ReTissue，去年、今年皆透過 Trees for the Future，植樹各達 1000 棵，期望號召供應商簽署符合國際規範的行為準則。

泓德能源的各類設備或電器等也優先選用綠色環保標章或能效一級等產品，杜絕購買過度包裝的產品，並推動重複使用再生資源及回收再利用品，同時也持續加強與在地供應商的夥伴關係，以供應鏈在地化為原則，降低原材料運輸距離與碳排放量，同時增加當地就業機會以促進社會經濟發展。

泓德能源 3 月更啟動永續供應鍊管理，提出《供應商行為準則》供一級供應商簽署，內容包含環境保護、勞工權益 (含報酬、禁用童工、基本人權等)、健康與安全、道德規範、管理機制及系統、社會參與。截至目前為止，已有 33 家供應商簽署響應。

泓德能源自 2021 年成立永續發展室，直屬董事長，去年起自主盤查溫室氣體排放，並經過第三方查證，與 2021 年相比，去年碳排量減少 17.7%，每噸碳排創造 2380 萬元的營收，碳生產力則提升 130%，較 2021 年更具競爭力。

董事長謝源一表示，泓德能源自去年 8 月起，台北總部與台中辦公室已陸續達成 100% 使用綠電，目標 2025 年台北辦公室可以優先達成淨零碳排，並計畫於 2030 年前完成全台各辦公據點都可以達成淨零目標。

泓德能源除持續關注公司治理與環境保護的面向外，同時長期投入社會責任，展現企業的永續影響力，自 2022 年起與美力台灣 3D 協會合作行動電影院，發起這項計畫的曲全立導演，曾獲好萊塢國際 3D 大獎、金鐘獎等多項大獎的肯定。

泓德能源與美力台灣 3D 協會共同將 3D 電影車改造成綠能科普教育的模型，將太陽能板安裝在車頂上，電影車透過陽光儲能，提供巡演用電。3D 電影車除了讓孩子看見廣闊無垠的土地之美，開拓對於土地與夢想的無限想像，同時也可透過電影車認識綠能的由來與應用，關注氣候變遷對於生活的影響，實踐綠能教育。