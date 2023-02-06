泓德能源今年EPC開工量衝300MW 3月上旬登創新板

再生能源生力軍前進創新板，泓德能源 (6873-TW) 預計 3 月上旬登錄創新板，受惠案場 EPC 工程陸續認列，去年營收達 50.59 億元，年增達 88 %，創下歷史新高，展望今年，預計今年 EPC 工程開工量達 300MW，可望帶動營收再締新猷。

總經理周仕昌表示，泓德能源 2022-2026 年開發案場容量高達 1.5GW，在手 EPC 案件金額達 800 億元，去年已開工 220MW，部分案件遞延到今年第一季，今年開工目標量預計為 300MW，其中 7-8 成為漁電共生，2-3 成則為地面型。

儲能市場方面，隨著間歇性能源建置量不斷成長，儲能需求也跟著增加，泓德能源預計，今年將建置 400MW 儲能，資本支出約 180 億元，預計電力交易收入會陸續在明年進帳，屆時轉供售電收入會有較顯著的成長。

董事長謝源一表示，泓德能源興櫃一年內即通過證交所肯定，審議通過創新板上市一案，根據證交所資料，創新板合格投資人戶數已突破 11 萬戶，希望泓德能源能受資本市場信賴與認可，未來也將繼續精進，為臺灣 2050 年淨零轉型目標共盡一份心力。

泓德能源去年營收 50.59 億元，年增突破 88%，創下歷史新高，去年前三季每股稅後純益為 2.7 元，年增高達 3275%。