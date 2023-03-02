創新板首檔能源股掛牌 泓德能源3/6上市

第 2 家創新板個股即將掛牌，證交所今 (2) 日公告，泓德能源 (6873-TW) 將自 3 月 6 日終止興櫃交易，轉上市在創新板掛牌，這也是首家能源業者在創新板掛牌。

泓德能源主要業務以各類太陽能光電案場開發、設計與工程統包，為主，實收資本額為 8.5 億元，去 (2022) 年申請創新板掛牌上市，並已通過證交所審查同意其創新板掛牌申請。

根據泓德能源最新申報公告財報，去年稅後純益 6.48 億元，歸屬母公司稅後純益 6.5 億元，每股純益 (EPS)8.18 元。

泓德能源為落實綠電普及化，同時運用自行研發智慧綠電系統 TITAN，導入 AI 演算法分析發電與用電數據資料庫，突破傳統電廠功能框架，成立電力調度戰情室，達到能源媒合及調度功能, 屬具創新型態智慧綠電公司。

此外，經營團隊也在 10 年前遠赴日本投資再生能源，2016 年響應政策回台布局，以太陽能發電併網量來看，短短幾年就躋身全台前十大，成立以來每年都有獲利，在新創公司中實屬難得。

泓德能源今天股價以 132.5 元開出後，終場上漲 6.52%，收在 140 元，預計將在 3 月 6 日以每股 110 元在創新板掛牌上市。