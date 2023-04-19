Gogoro攜手Enel X虛擬電廠和電池交換能源網路技術商轉

國內電動機車大廠 Gogoro(GGR-US) 今 (19) 日宣布，與創新能源服務及虛擬電廠龍頭 Enel X(義電智慧能源) 將合作部署全台超過 1000 個 Gogoro Network 電池交換站點、2500 座機台加入 Enel X 虛擬電廠 (Virtual Power Plant, VPP)，參與台電電力交易平台的電力輔助服務市場，實現全球首個整合虛擬電廠和電池交換能源網路的商業部署。

Gogoro 說明，此次大規模部署源於去年的前導測試計畫，是全球第一個以此技術商轉成功的案例，因此，雙方於本月部署 500 個 Gogoro Network 電池交換站點、近 1,300 座電池交換機台參與台電電力交易平台輔助服務市場，並計劃於今年年中擴增至共 1000 個站點、2500 座機台，支援電網平衡與穩定運作。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，透過整合 Gogoro Network 與 Enel X 虛擬電廠，為台灣市場帶來創新的電力資源，更是此項技術全球首度落地商轉，還可帶來移動產業外的新營收來源。

陸學森強調，相信電能時間移轉是實現能源和交通永續轉型的關鍵，每一位 Gogoro 用戶也將是台灣淨零轉型的貢獻者之一。

依台灣的電網需求，Gogoro 將協助整合可用電能回饋至電網中，當電網的用電負載增加，電池交換站可隨時接受調度，暫時停止充電、或將智慧電池中儲存的電力饋電至電網，同時不影響車主的換電使用，達到更即時、有效的能源平衡管理。

Enel X 亞太區總裁 Jeff Renaud 表示，新的分散式電力資源加速能源使用的電力化和去碳化，隨著這些新型電力資源的建立，虛擬電廠可集結這些資源並使其連接到更廣大的能源系統，進一步發揮更大的永續影響力，同時增加營收，平台將成千上萬個新電力資源整合為單一資源，藉其協助平衡大型再生能源發電的間歇性，維持電力穩定，期待雙方未來持續擴大合作。

據台電推估，未來電力共享經濟商機將上看新台幣百億元規模。