〈智慧顯示展〉錼創同意MicroLED摩爾定律論 董座：成本每年下降40-50%

智慧顯示展今 (19) 日盛大開幕，今年特別聚焦 MicroLED 應用，面板大廠友達 (2409-TW) 也喊出今年將是量產元年，正如半導體「摩爾定律」般發展，領導廠商錼創 (6854-TW) 董事長李允立也認同，他並指出，目前成本正以 40-50% 速度下降，顯示晶片趨勢也持續縮小化。

李允立表示，MicroLED 已成為顯示產業重要趨勢，南韓面板大廠退出 LCD 市場後已開始觀察 MicroLED 的商機，而錼創由於與南韓大廠合作密切，目前正處於有利的位置。

李允立表示，OLED 的發展持續向上，同時 LCD 產業面臨壓力，MicroLED 以創造出新機會，還沒切入的廠商有轉型機會，受制於 OLED 終端廠商有新的技術，加上車用 OLED 可靠度、壽命不符車廠需求，也創造 MicroLED 車用商機。

李允立認為，MicroLED 市場商機非常大，但沒辦法靠一己之力來搶市場，因此需要富采、友達等供應鏈上下合作，快速擴張產能。

李允立進一步提到，實際上，MicroLED 許多終端應用都與半導體設計相關，受惠台灣半導體優勢，台灣在 MicroLED 發展更具競爭力。

李允立表示，以 AR 的 MicroLED 應用為例，AR 產品所需的驅動面板非常小，要在 0.1 吋塞進幾百萬顆 LED，需要幾百奈米線寬，這塊就需要半導體的緊密合作。