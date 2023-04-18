盤中速報 - SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)股價大漲至1.0796元，漲幅達40.21%

SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)截至台北時間18日21:46股價上漲0.3096美元，報1.0796美元，漲幅40.21%，成交量3,926,603（股），盤中最高價1.0800美元、最低價0.8600美元。
美股指數盤中表現
SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+87.35%
- 近 1 月：+50.8%
- 近 3 月：+5.65%
- 近 6 月：-6.31%
- 今年以來：+30.55%
最新相關新聞
SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)截至台北時間18日21:46股價上漲0.3096美元，報1.0796美元，漲幅40.21%，成交量3,926,603（股），盤中最高價1.0800美元、最低價0.8600美元。
美股指數盤中表現
SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.89%
$13,589
原投組報酬率
+28.85%
$12,885
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%