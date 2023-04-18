盤中速報 - SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)股價大漲至1.0796元，漲幅達40.21%

SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)截至台北時間18日21:46股價上漲0.3096美元，報1.0796美元，漲幅40.21%，成交量3,926,603（股），盤中最高價1.0800美元、最低價0.8600美元。

美股指數盤中表現

SAB Biotherapeutics, Inc.(SABS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+87.35%
  • 近 1 月：+50.8%
  • 近 3 月：+5.65%
  • 近 6 月：-6.31%
  • 今年以來：+30.55%

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