盤中速報 - Candel Therapeutics, Inc.(CADL-US)股價急跌至1.5933元，跌幅達5.72%

Candel Therapeutics, Inc.(CADL-US)截至台北時間18日21:39股價下跌0.0967美元，報1.5933美元，跌幅5.72%，成交量31,934（股），盤中最高價1.6900美元、最低價1.5200美元。
美股指數盤中表現
Candel Therapeutics, Inc.(CADL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.71%
- 近 1 月：+18.18%
- 近 3 月：-23.18%
- 近 6 月：-32.4%
- 今年以來：-5.59%
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