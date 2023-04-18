盤中速報 - ThermoGenesis Holdings, Inc.(THMO-US)股價急跌至2.6263元，跌幅達6.54%

ThermoGenesis Holdings, Inc.(THMO-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.1837美元，報2.6263美元，跌幅6.54%，成交量9,943（股），盤中最高價2.6400美元、最低價2.6227美元。
美股指數盤中表現
ThermoGenesis Holdings, Inc.(THMO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.6%
- 近 1 月：-44.36%
- 近 3 月：-27.39%
- 近 6 月：+986.2%
- 今年以來：-12.19%
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