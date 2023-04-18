盤中速報 - ThermoGenesis Holdings, Inc.(THMO-US)股價急跌至2.6263元，跌幅達6.54%

ThermoGenesis Holdings, Inc.(THMO-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.1837美元，報2.6263美元，跌幅6.54%，成交量9,943（股），盤中最高價2.6400美元、最低價2.6227美元。

美股指數盤中表現

ThermoGenesis Holdings, Inc.(THMO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+20.6%
  • 近 1 月：-44.36%
  • 近 3 月：-27.39%
  • 近 6 月：+986.2%
  • 今年以來：-12.19%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.91%

$13,691

原投組報酬率

+29.45%

$12,945

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞