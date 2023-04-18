盤中速報 - Sigma Additive Solutions, Inc.(SASI-US)股價急跌至0.4011元，跌幅達8.84%

Sigma Additive Solutions, Inc.(SASI-US)截至台北時間18日21:37股價下跌0.0389美元，報0.4011美元，跌幅8.84%，成交量1,202（股），盤中最高價0.4100美元、最低價0.4011美元。

美股指數盤中表現

Sigma Additive Solutions, Inc.(SASI-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.44%
  • 近 1 月：-2.1%
  • 近 3 月：-20.09%
  • 近 6 月：-34.74%
  • 今年以來：+17.45%

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