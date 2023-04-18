盤中速報 - LegalZoom.com, Inc.(LZ-US)股價大漲至10.3100元，漲幅達11.52%

LegalZoom.com, Inc.(LZ-US)截至台北時間18日21:46股價上漲1.065美元，報10.3100美元，漲幅11.52%，成交量155,765（股），盤中最高價10.5150美元、最低價10.0900美元。
美股指數盤中表現
LegalZoom.com, Inc.(LZ-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.86%
- 近 1 月：+10.19%
- 近 3 月：+9.8%
- 近 6 月：+6.76%
- 今年以來：+19.44%
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AI優化後報酬率
+14.02%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
6719
20%
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20%
1752
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1720
10%