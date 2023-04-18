盤中速報 - Inovio Pharmaceuticals, Inc.(INO-US)股價急跌至0.8873元，跌幅達5.25%

Inovio Pharmaceuticals, Inc.(INO-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.0492美元，報0.8873美元，跌幅5.25%，成交量334,217（股），盤中最高價0.9399美元、最低價0.8820美元。

美股指數盤中表現

Inovio Pharmaceuticals, Inc.(INO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+28.59%
  • 近 1 月：-14.08%
  • 近 3 月：-49.65%
  • 近 6 月：-48.83%
  • 今年以來：-39.97%

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