盤中速報 - Inovio Pharmaceuticals, Inc.(INO-US)股價急跌至0.8873元，跌幅達5.25%

Inovio Pharmaceuticals, Inc.(INO-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.0492美元，報0.8873美元，跌幅5.25%，成交量334,217（股），盤中最高價0.9399美元、最低價0.8820美元。
美股指數盤中表現
Inovio Pharmaceuticals, Inc.(INO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+28.59%
- 近 1 月：-14.08%
- 近 3 月：-49.65%
- 近 6 月：-48.83%
- 今年以來：-39.97%
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