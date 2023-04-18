盤中速報 - Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC-US)股價急跌至4.4000元，跌幅達5.98%

Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.28美元，報4.4000美元，跌幅5.98%，成交量27,475（股），盤中最高價4.7300美元、最低價4.4000美元。

美股指數盤中表現

Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+30.73%
  • 近 1 月：+667.46%
  • 近 3 月：+550%
  • 近 6 月：+2027.27%
  • 今年以來：+524%

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