盤中速報 - Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC-US)股價急跌至4.4000元，跌幅達5.98%

Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.28美元，報4.4000美元，跌幅5.98%，成交量27,475（股），盤中最高價4.7300美元、最低價4.4000美元。
美股指數盤中表現
Ensysce Biosciences, Inc.(ENSC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+30.73%
- 近 1 月：+667.46%
- 近 3 月：+550%
- 近 6 月：+2027.27%
- 今年以來：+524%
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