盤中速報 - Quince Therapeutics, Inc.(QNCX-US)股價大漲至1.6500元，漲幅達5.1%

Quince Therapeutics, Inc.(QNCX-US)截至台北時間18日21:40股價上漲0.08美元，報1.6500美元，漲幅5.1%，成交量24,225（股），盤中最高價1.6500美元、最低價1.5700美元。

美股指數盤中表現

Quince Therapeutics, Inc.(QNCX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.29%
  • 近 1 月：+89.16%
  • 近 3 月：+95.52%
  • 近 6 月：+45.37%
  • 今年以來：+146.31%

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