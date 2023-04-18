盤中速報 - BurgerFi International, Inc.(BFI-US)股價急跌至1.1400元，跌幅達6.56%

BurgerFi International, Inc.(BFI-US)截至台北時間18日21:42股價下跌0.08美元，報1.1400美元，跌幅6.56%，成交量2,949（股），盤中最高價1.2000美元、最低價1.1400美元。

美股指數盤中表現

BurgerFi International, Inc.(BFI-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.83%
  • 近 1 月：-5.43%
  • 近 3 月：-28.86%
  • 近 6 月：-39.9%
  • 今年以來：-3.17%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.57%

$13,657

原投組報酬率

+29.03%

$12,903

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞