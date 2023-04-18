盤中速報 - BurgerFi International, Inc.(BFI-US)股價急跌至1.1400元，跌幅達6.56%

BurgerFi International, Inc.(BFI-US)截至台北時間18日21:42股價下跌0.08美元，報1.1400美元，跌幅6.56%，成交量2,949（股），盤中最高價1.2000美元、最低價1.1400美元。
美股指數盤中表現
BurgerFi International, Inc.(BFI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.83%
- 近 1 月：-5.43%
- 近 3 月：-28.86%
- 近 6 月：-39.9%
- 今年以來：-3.17%
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