盤中速報 - XCel Brands, Inc.(XELB-US)股價大漲至0.6600元，漲幅達5.52%

XCel Brands, Inc.(XELB-US)截至台北時間18日21:30股價上漲0.0345美元，報0.6600美元，漲幅5.52%，成交量1,404（股），盤中最高價0.6600美元、最低價0.6300美元。

美股指數盤中表現

XCel Brands, Inc.(XELB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.42%
  • 近 1 月：-15.37%
  • 近 3 月：-26.25%
  • 近 6 月：-29.02%
  • 今年以來：-5.73%

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