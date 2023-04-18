盤中速報 - XCel Brands, Inc.(XELB-US)股價大漲至0.6600元，漲幅達5.52%

XCel Brands, Inc.(XELB-US)截至台北時間18日21:30股價上漲0.0345美元，報0.6600美元，漲幅5.52%，成交量1,404（股），盤中最高價0.6600美元、最低價0.6300美元。
美股指數盤中表現
XCel Brands, Inc.(XELB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.42%
- 近 1 月：-15.37%
- 近 3 月：-26.25%
- 近 6 月：-29.02%
- 今年以來：-5.73%
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