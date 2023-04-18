盤中速報 - Elevation Oncology, Inc.(ELEV-US)股價大漲至2.0400元，漲幅達5.15%

Elevation Oncology, Inc.(ELEV-US)截至台北時間18日21:37股價上漲0.1美元，報2.0400美元，漲幅5.15%，成交量38,892（股），盤中最高價2.0400美元、最低價1.9600美元。

美股指數盤中表現

Elevation Oncology, Inc.(ELEV-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3%
  • 近 1 月：-23.92%
  • 近 3 月：+76.36%
  • 近 6 月：+88.35%
  • 今年以來：+104.21%

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