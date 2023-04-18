盤中速報 - American Rebel Holdings, Inc.(AREB-US)股價大漲至0.1600元，漲幅達6.6%

American Rebel Holdings, Inc.(AREB-US)截至台北時間18日21:44股價上漲0.0099美元，報0.1600美元，漲幅6.6%，成交量63,545（股），盤中最高價0.1610美元、最低價0.1590美元。
美股指數盤中表現
American Rebel Holdings, Inc.(AREB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.42%
- 近 1 月：+9.96%
- 近 3 月：-32.45%
- 近 6 月：-48.77%
- 今年以來：-22.19%
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