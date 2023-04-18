盤中速報 - Purple Innovation, Inc.(PRPL-US)股價大漲至2.7850元，漲幅達5.09%

Purple Innovation, Inc.(PRPL-US)截至台北時間18日21:46股價上漲0.135美元，報2.7850美元，漲幅5.09%，成交量284,581（股），盤中最高價2.8192美元、最低價2.6200美元。
美股指數盤中表現
Purple Innovation, Inc.(PRPL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.74%
- 近 1 月：0%
- 近 3 月：-54.15%
- 近 6 月：-31.17%
- 今年以來：-44.68%
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