盤中速報 - EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)股價急跌至0.2600元，跌幅達7.14%

EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)截至台北時間18日21:43股價下跌0.02美元，報0.2600美元，跌幅7.14%，成交量15,222（股），盤中最高價0.2801美元、最低價0.2548美元。

美股指數盤中表現

EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.04%
  • 近 1 月：-20%
  • 近 3 月：-28.22%
  • 近 6 月：-51.02%
  • 今年以來：-0.5%

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