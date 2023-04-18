盤中速報 - EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)股價急跌至0.2600元，跌幅達7.14%

EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)截至台北時間18日21:43股價下跌0.02美元，報0.2600美元，跌幅7.14%，成交量15,222（股），盤中最高價0.2801美元、最低價0.2548美元。
美股指數盤中表現
EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.04%
- 近 1 月：-20%
- 近 3 月：-28.22%
- 近 6 月：-51.02%
- 今年以來：-0.5%
最新相關新聞
EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)截至台北時間18日21:43股價下跌0.02美元，報0.2600美元，跌幅7.14%，成交量15,222（股），盤中最高價0.2801美元、最低價0.2548美元。
美股指數盤中表現
EzFill Holdings, Inc.(EZFL-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.66%
$12,066
原投組報酬率
+12.35%
$11,235
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%