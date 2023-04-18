盤中速報 - Selecta Biosciences, Inc.(SELB-US)股價急跌至1.1800元，跌幅達5.22%

Selecta Biosciences, Inc.(SELB-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.065美元，報1.1800美元，跌幅5.22%，成交量84,340（股），盤中最高價1.2400美元、最低價1.1700美元。
美股指數盤中表現
Selecta Biosciences, Inc.(SELB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.49%
- 近 1 月：-7.78%
- 近 3 月：-26.33%
- 近 6 月：-17.55%
- 今年以來：+10.18%
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