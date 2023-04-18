盤中速報 - Alaunos Therapeutics, Inc.(TCRT-US)股價大漲至0.5800元，漲幅達5.38%

Alaunos Therapeutics, Inc.(TCRT-US)截至台北時間18日21:44股價上漲0.0296美元，報0.5800美元，漲幅5.38%，成交量4,433（股），盤中最高價0.5800美元、最低價0.5501美元。
美股指數盤中表現
Alaunos Therapeutics, Inc.(TCRT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.97%
- 近 1 月：+17.11%
- 近 3 月：-32.2%
- 近 6 月：-52.14%
- 今年以來：-15.21%
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