盤中速報 - Trevi Therapeutics, Inc.(TRVI-US)股價大漲至2.2450元，漲幅達22.01%

Trevi Therapeutics, Inc.(TRVI-US)截至台北時間18日21:45股價上漲0.405美元，報2.2450美元，漲幅22.01%，成交量100,409（股），盤中最高價2.3100美元、最低價2.0610美元。
美股指數盤中表現
Trevi Therapeutics, Inc.(TRVI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.54%
- 近 1 月：+3.35%
- 近 3 月：-34.4%
- 近 6 月：+5.71%
- 今年以來：-4.15%
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