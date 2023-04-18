盤中速報 - Near Intelligence, Inc.(NIR-US)股價急跌至4.0245元，跌幅達5.97%

Near Intelligence, Inc.(NIR-US)截至台北時間18日21:45股價下跌0.2555美元，報4.0245美元，跌幅5.97%，成交量111,264（股），盤中最高價4.0900美元、最低價3.9200美元。
美股指數盤中表現
Near Intelligence, Inc.(NIR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+48.1%
- 近 1 月：-64.83%
- 近 3 月：-64.83%
- 近 6 月：-64.83%
- 今年以來：-64.83%
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