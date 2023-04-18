盤中速報 - Lottery.com, Inc.(LTRY-US)股價急跌至0.4001元，跌幅達5.23%

Lottery.com, Inc.(LTRY-US)截至台北時間18日21:30股價下跌0.0221美元，報0.4001美元，跌幅5.23%，成交量23,899（股），盤中最高價0.4001美元、最低價0.3750美元。

美股指數盤中表現

Lottery.com, Inc.(LTRY-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-20.04%
  • 近 1 月：+8.73%
  • 近 3 月：+58.96%
  • 近 6 月：+36.55%
  • 今年以來：+139.21%

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