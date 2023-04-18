盤中速報 - Kiromic Biopharma, Inc.(KRBP-US)股價急跌至4.1200元，跌幅達14.17%

Kiromic Biopharma, Inc.(KRBP-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.68美元，報4.1200美元，跌幅14.17%，成交量52,008（股），盤中最高價4.6800美元、最低價3.8600美元。

美股指數盤中表現

Kiromic Biopharma, Inc.(KRBP-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+50%
  • 近 1 月：+9.34%
  • 近 3 月：+2105.88%
  • 近 6 月：+1328.15%
  • 今年以來：+2556.34%

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