盤中速報 - Kiromic Biopharma, Inc.(KRBP-US)股價急跌至4.1200元，跌幅達14.17%

Kiromic Biopharma, Inc.(KRBP-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.68美元，報4.1200美元，跌幅14.17%，成交量52,008（股），盤中最高價4.6800美元、最低價3.8600美元。
美股指數盤中表現
Kiromic Biopharma, Inc.(KRBP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+50%
- 近 1 月：+9.34%
- 近 3 月：+2105.88%
- 近 6 月：+1328.15%
- 今年以來：+2556.34%
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