盤中速報 - Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS-US)股價急跌至1.1000元，跌幅達5.98%

Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.07美元，報1.1000美元，跌幅5.98%，成交量6,991（股），盤中最高價1.1550美元、最低價1.1000美元。
美股指數盤中表現
Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+22.56%
- 近 1 月：+5.17%
- 近 3 月：+36.54%
- 近 6 月：-27.94%
- 今年以來：+39.01%
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