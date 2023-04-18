盤中速報 - Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS-US)股價急跌至1.1000元，跌幅達5.98%

Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS-US)截至台北時間18日21:46股價下跌0.07美元，報1.1000美元，跌幅5.98%，成交量6,991（股），盤中最高價1.1550美元、最低價1.1000美元。

美股指數盤中表現

Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+22.56%
  • 近 1 月：+5.17%
  • 近 3 月：+36.54%
  • 近 6 月：-27.94%
  • 今年以來：+39.01%

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