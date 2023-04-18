盤中速報 - Relay Therapeutics, Inc.(RLAY-US)股價急跌至16.1175元，跌幅達11.54%

Relay Therapeutics, Inc.(RLAY-US)截至台北時間18日21:40股價下跌2.1025美元，報16.1175美元，跌幅11.54%，成交量325,193（股），盤中最高價18.0000美元、最低價16.1000美元。
美股指數盤中表現
Relay Therapeutics, Inc.(RLAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.27%
- 近 1 月：+15.54%
- 近 3 月：-10.9%
- 近 6 月：-10.99%
- 今年以來：+21.95%
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