盤中速報 - Relay Therapeutics, Inc.(RLAY-US)股價急跌至16.1175元，跌幅達11.54%

Relay Therapeutics, Inc.(RLAY-US)截至台北時間18日21:40股價下跌2.1025美元，報16.1175美元，跌幅11.54%，成交量325,193（股），盤中最高價18.0000美元、最低價16.1000美元。

美股指數盤中表現

Relay Therapeutics, Inc.(RLAY-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.27%
  • 近 1 月：+15.54%
  • 近 3 月：-10.9%
  • 近 6 月：-10.99%
  • 今年以來：+21.95%

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