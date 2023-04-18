〈財報〉嬌生Q1業績亮眼 上調今年財測

美國製藥巨擘嬌生（Johnson & Johnson）周二（18 日）公布 2023 會計年度第一季財報，營收、獲利均優於華爾街分析師預期，同時上調今年財測。嬌生的業績也被視為許多醫療保健公司的風向球。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 盤前股價上漲 1.20%，每股暫報 167.65 美元。

財報顯示，嬌生第一季（截至 3/31）營收年增 5.6% 至 247.5 億美元，高於華爾街分析師預估的 236.7 億美元；上季淨損 6,800 萬美元，合每股虧損 0.03 美元，主因是提列 69 億美元處理破產的相關費用，相較之下去年同期淨利報 52 億美元或每股 1.93 美元；剔除一次性項目，經調整後每股獲利報 2.68 美元，高於預期的 2.50 美元，主因是受惠醫療設備和消費者健康在內的各項業務銷售強勁。

核心業務方面，嬌生上季藥品銷售額年增 4% 至 134 億美元，其重磅抗炎藥物喜達諾（Stelara）營收報 24.4 億美元，略高於分析師預估的 24.1 億美元，而亮眼的藥物營收佳績是由喜達諾和癌症藥 Darzalex 強勁銷售推動。

嬌生的製藥業務多年來一直受到其暢銷藥物如喜達諾和較老牌的抗癌藥物 Imbruvica 推動。不過喜達諾將在今年底前失去在美國的獨家經營權，而 Imbruvica 則面臨激烈的競爭。

此外，該公司希望靠其新的癌症治療藥物和多發性骨髓瘤藥物 Darzalex 來緩解舊藥需求下降帶來的打擊。Darzalex 和包括 Carvykti 和 Tecvayli 在内新型癌症治療藥物是嬌生實現到２０２５年藥品銷售額約 600 億美元的關鍵目標。

展望未來，嬌生預估今年每股獲利介在 10.60 至 10.70 美元之間，高於先前預測的 10.54 至 10.65 美元，也高於華爾街分析師預估的 10.51 美元；全年營收介在 979 億至 989 億美元，比今年 1 月提供的財測高出約 10 億美元。

嬌生財務長 Joseph Wolk 表示，由於消費者健康、製藥和醫療設備三大業務領域強勁成長，因此提高全年財測。Wolk 說，今年 1 月的財測較為保守，但今年首季業績要比去年第四季還強。