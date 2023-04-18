〈財報〉高利率提升利息收入 紐約梅隆銀行獲利超過預期

紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon Corp)(BK-US) 周二 (18 日) 公布的第 1 季獲利超出預期，受益於 Fed 的升息提振了銀行的利息收入。

銀行一直是 Fed 遏制數十年來高通膨而實施的激進貨幣政策的主要受益者，這也導致市場波動加劇和信貸緊縮。

美國銀行業上月陷入動盪，因為銀行倒閉削弱了投資人信心，給股市和債市帶來壓力。

矽谷銀行是自 2008 年金融危機以來倒閉的最大銀行，它的倒閉引發了人們對流動性緊縮的擔憂，並使金融機構受到密切關注。

存款是本季銀行業陷入困境後投資人一直關注的一個關鍵指標。梅隆銀行的存款與去年底相比下降 5% 至 1670 億美元；較去年同期減少了 13%。

銀行業危機以及對經濟衰退的擔憂促使梅隆銀行提撥了 2700 萬美元的損失準備金，高於一年前的 200 萬美元。

根據 Refinitiv IBES 的數據，在調整後的基礎上，該銀行每股獲利 1.13 美元，略高於分析師平均預期的每股 1.12 美元。

本季淨利息收入猛增 62% 至 11 億美元，而去年同期為 6.98 億美元。

該行表示，託管和管理資產增加 2% 至 46.4 兆美元，反映客戶流入和淨增新業務。

當季營收躍升 11% 至 44 億美元。