〈力積電法說〉總經理謝再居：客戶積極議價 部分市場出現回溫跡象

力積電董事長黃崇仁。(鉅亨網資料照)
力積電董事長黃崇仁。(鉅亨網資料照)

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今(18)日召開法說，總經理謝再居指出，第一、二季應是營運谷底，
最近客戶下單雖然仍相對保守，但積極議價，顯示部分市場出現回溫跡象。

謝再居指出，第二季營收將與第一季變化不大，預估持平至季減 3-5%，閒置產能提列損失估與第一季差不多，毛利率也會下滑，但幅度不會像第一季那麼大。

從各產品線來看，謝再居表示，驅動 IC 客戶需求明顯回升、CMOS 感測晶片也回溫，電源管理晶片客戶需求較晚下修、仍在去化庫存中，DRAM 客戶減少投片情況也會延續至第二季。

不過，謝再居指出，近期客戶下單雖然相對保守，但願意議價企圖心強，預期下半年景氣會好一些，不太可能再更差，

就近期市況來看，謝再居指出，第一，網通基礎建設需求重新啟動，包括 WiFi、IP Cam、面板等產業，偶有急單，也帶動利基型記憶體需求，有助客戶庫存去化。

第二，車用半導體雖然成長可期，但過去這段時間，因長短料影響進入庫存調整階段，功率元件、MOSFET、IGBT 有些下修，MCU 投片需求較強勁。

第三，地緣政治因素造成供應鏈分流持續發酵，很多代工客戶產品線必須重新安排，有利力積電獲新單，但新增業務營收預計明年下半年到 2025 年才會顯現。
 

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