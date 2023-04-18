股東會旺季來臨 光聖紀念品將贈超商禮物卡300元

股東會旺季即將到來，各公司發出的股東會紀念品也引起投資人關注，光通訊廠光聖 (6442-TW) 表示，今年將發放股東會紀念品，所有股東將獲得全家便利商店禮物卡 300 元，作為感謝股東長期支持的小心意。

光聖預計將於 6 月 6 日在救國團劍潭海外青年活動中心召開股東會，停止過戶起始日期為 4 月 8 日，若要領取此次股東會紀念品最後買進日為 4 月 5 日，根據集保中心資料顯示，今年可領取股東約 4396 人。

光聖去年營運表現優異，營收 29.4 億元，年增 4.5%，毛利率 31.81%，年增近 10 個百分點、營益率 9.86%，年增 3.4 個百分點，稅後純益 3.22 億元，年增 212%，每股純益大增至 4.85 元。

光聖也將去年獲利回饋給股東們，董事會已決議每股擬發放 2.1 元現金股利，創 5 年新高，股利發放率 43.3%，以今日收盤價 55.3 元計算，現金殖利率 3.79%。

展望今年，光聖認為，上半年庫存調整、營運較緩，但看好下半年成長，帶動全年營收較去年成長 1 成，隨著光通訊主、被動產品持續成長，毛利率也將維持 30% 水準，資料中心光纜、機箱業務今年成長個位數，預計明年將加入新客戶，提升成長動能。