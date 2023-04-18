〈力積電法說〉Q1毛利率18.7%、純益季減9成 EPS 0.05元寫上市來新低

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今(18)日公布第一季財報，由於產能利用率降至低於 60%，提列產能閒置損失，加上產品價格下跌，毛利率大幅下滑至 18.7%，稅後純益 1.87 億元，季減 9 成，年減 97%，每股純益 0.05 元，為上市以來新低。

力積電第一季營收 114.5 億元，季減 20.28%，年減 44.7%，毛利率 18.7%，季減 16.1 個百分點，年減 32.1 個百分點，營益率 2.9%，季減 16.7 個百分點，年減 37.3 個百分點；稅後純益 1.87 億元，季減 90.26%，年減 97%，每股純益 0.05 元。

總經理謝出居指出，第一季毛利率下滑主要因產能利用率低於原先預估的 60-65%，實際上低於 60%，產能閒置提列損失達 20%。

另外，雖然大部分產品線在不計閒置產能損失下，平均毛利率維持 45-46%，但如 4G DDR3、2G DDR3 等記憶體產品價格下跌非常深，產品線處於負毛利狀態，影響獲利表現。

從各產品線投片來看，謝再居指出，IDM 客戶投片維持穩定，驅動 IC 第一季需求明顯回升， CMOS 影像感測器需求也有回籠，不過電源管理客戶投片量明顯減少，DRAM 需求也下滑。

