外資連兩日敲進緯創共逾1.5萬張 調節聯電、力積電

台股今 (29) 日早盤在權值股領軍下，一度上漲逾百點，不過，盤中賣壓湧現、漲幅收斂，終場量縮上漲 68.28 點，收 15769.76 點。外資連兩日敲進緯創、共買超逾 1.5 萬張，晶圓代工廠聯電、力積電同遭調節。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 91.77 億元，終止連 2 賣；投信轉為賣超 5.47 億元；自營商與投信同調，賣超 5.51 億元。三大法人合計買超 80.78 億元。

期貨方面，外資淨多單增加 2908 口，多單未平倉口數增至 7639 口；投信回補空單 67 口，空單未平倉口數降至 4630 口；自營商增持空單 95 口，多單未平倉口數降至 7997 口。

外資買超電子股緯創 1.2 萬張、友達 1.1 萬張，其他包括宏碁、神基、台積電、鴻準、欣興同獲青睞

；金融股方面，買超開發金 1.1 萬張、玉山金 8702 張，國泰金、中信金、台企銀、第一金、永豐金都是買超標的；傳產股則布局雄獅、中鋼、南亞、華新。

外資賣超方面，賣超聯電 7596 張、陽明 6180 張、力積電超過 5000 張，也出脫大同、華孚、長榮、三商壽及智原等。

法人表示，此次清明連假假期較長，市場觀望氣氛濃厚，台股接下來走勢需觀察美股表現，若美股持續走弱，台股續強機會也會偏低。

