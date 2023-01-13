〈力積電法說〉產能利用率再降Q1營收估季減15% Q2有機會持平

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今(13)日召開法說，總經理謝再居表示，第一季產能利用率估將持續下滑 10%，營收也將再減少 15%，第二季初步看可望持平，下半年營運希望能好轉，但仍得觀察農曆年後、2-3 月情況才會較明朗。

總經理謝再居表示，去年第四季延續第三季低迷市況，整體產能利用率僅維持約 70%，今年第一季因有過年假期、中國解封後疫情不確定因素影響，產能利用率也不會太好，預期可能再下滑 10% 左右。

不過，謝再居說，市場也有正面訊息出現，去年第四季客戶庫存有緩和趨勢，今年第一季可望明顯降低，車用、工控等分離式元件需求也維持不錯，部分驅動 IC 與記憶體晶片客戶標案短單需求浮現，雖然價格要求較具挑戰，但已顯示需求開始出現回溫跡象。

長約方面，謝再居透露，已取消客戶投片的製程技術限制，提供客戶更多投片彈性，投片量不足的部分也不會立刻扣款，會給客戶增加一年履約時間，保證金也會依投片進度與比例來退還。

對於今年營運是否優於整體晶圓代工產業，謝再居直言，公司產品與台積電不同，是二線晶圓代工廠，衰退程度受 PC 與消費市場影響較大，營運上下幅度程度也會更甚台積電，預期衰退 3% 不會是底線。

談及美國持續擴大對中國禁令，是否帶來轉單效應，謝再居說，確實有許多新客戶來接觸，非中國地區客戶也會要求供應鏈離開中國，未來預期會慢慢發酵，但中國也積極建置本土供應鏈，未來此消彼長速度值得觀察。

