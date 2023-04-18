【量大強漲股整理】台股今日拉回的原因為何?市場靜待台積電週四法說會

美股昨晚漲跌互見，道瓊工業上漲 100.71 點，那斯達克上漲 34.26 點，費城半導體小跌 3.77 點，市場傳出半導體設備大廠艾斯摩爾被台積電砍單 4 成，所以下跌 4% 影響了科技股走勢，不過台積電週四法說會，屬於緘默期所以不回應，台股今天開小低盤後走勢比較弱勢。

看一下三大法人外資賣超 87.32 億元；投信賣超 7.5 億元；自營商賣超 14.21 億元。三大法人合計賣超 108.96 億元。法人近期的態度反覆，可能要等台積電法說會之後，才會有比較明確的方向。

許多強勢族群跟強勢股短線拉回整理，尤其明天週三是台指期貨結算日，周四是台積電法說會，台股今天有提前壓低結算的味道，指標股台積電跟軍工股還有強勢股都有拉回整理跡象，這是合理的走勢，台股長線仍看多，因為期貨結算的關係適當拉回反而是好事，應該正面看待。

目前就等週四的台積電法說會，台股 4 月仍有很高機率站穩萬六關卡，趁這一波拉回修正時，仍要進場找機會佈局，由於明年 1 月份就是 4 年一次的總統大選，選舉行情其實已經慢慢展開，政策偏多明顯，台股多頭格局不變。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

4/18 日強勢股分享

【上市量大上漲股】

(6806-TW) 森崴能源

(3004-TW) 豐達科

(8210-TW) 勤誠

(8222-TW) 寶一

(1533-TW) 車王電

(1810-TW) 和成

(2314-TW) 台揚

(3704-TW) 合勤控

(2495-TW) 普安

(6799-TW) 來頡

(6719-TW) 力智

(3058-TW) 立德

【上櫃量大上漲股】

(3363-TW) 上詮

(4979-TW) 華星光

(4728-TW) 雙美

(8059-TW) 凱碩

(4127-TW) 天良

(3206-TW) 志豐

(8085-TW) 福華

(6417-TW) 韋僑

(6751-TW) 智聯服務

(5465-TW) 富驊

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

今日影音解盤 https://youtu.be/umR30WdV1uI



本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

