〈力積電法說〉去年Q4純益季減68% EPS探8季低點 全年每股賺5.8元創新高

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今(13)日召開法說，公布去年財報，受客戶需求疲弱影響，第四季產能利用率降至約 70%，單季稅後純益 19.2 億元，季減 68%，每股純益 0.48 元，探近 8 季低點，全年稅後純益 216.35 億元，年增 34%，每股純益 5.8 元，創新高。

力積電去年第四季營收 143.63 億元，季減 25%，年減 27%，毛利率 34.8%，季減 11.6 個百分點，年減 13.6 個百分點，營益率 19.6%，季減 13.7 個百分點，年減 18.6 個百分點；稅後純益 19.2 億元，季減 68%，年減 69%，每股純益 0.48 元。

力積電去年營收 760.87 億元，年增 16%，毛利率 46.8%，年增 4.8 個百分點，營益率 34.6%，年增 4 個百分點；稅後純益 216.35 億元，年增 34%，每股純益 5.8 元。

總經理謝再居表示，去年第四季延續第三季低迷市況，包括驅動 IC、電源管理晶片需求都疲弱，尤其 12 月年底連假前夕，加上中國解封後疫情複雜因素，影響 12 月出貨與營收，記憶體終端客戶也以去化庫存為優先，第四季整體產能利用率僅維持約 70%。

由於 IC 設計客戶訂單起伏較明顯，IDM 廠投片量相對穩健，力積電去年第四季 IDM 廠營收占比，由第三季的 11% 增加至 18%，IC 設計則由 89% 下滑至 82%，並預期 IDM 比重會持續增加。

從產品來看，力積電去年第四季 DRAM 營收占比 29%，分離式元件 16%，電源管理晶片 16%，高壓邏輯驅動晶片 15%，嵌入式邏輯產品 10%，利基型 DRAM 5%，Flash 6%，CIS 3%。