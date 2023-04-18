高爾夫球具客戶調節庫存 明安Q2營運看法保守 確定4月衰退

明安 (8938-TW) 在今 (2023) 年首季營收 49.84 億元，季減 16.08%，與去年同期相當，年增 0.06%，總經理周益男今 (18) 日在線上法人說明會中指出，在客戶端庫存的調整進行中，明安對第二季營運看法保守，目前已確定 4 月營收較 2022 年同月的 22.18 億元下滑，對 5、6 月的業績走勢也密切觀察中。

周益男指出，有別於其他球具代工廠首季營收的下滑，明安年今年首季營收 49.84 億元，季減 16.08%，與去年同期相當，年增 0.06%，主要在於產品組合及客戶別的不同。

但高爾夫球具代工廠明安 2022 年第二季的營收達 55.2 億元，不僅沒有出現傳統淡季營收較第一季下滑的走勢，在國際客戶搶航班追貨之下，單季營收較當年第一季的 49.81 億元成長 10.82%，周益男強調，對於客戶庫存的調整進行中，4 月營收確定將出現較去年同月衰退，明安對第二季營運看法保守。

不過，周益男也強調，雖然 5 月及 6 月的訂單能見度偏低，但明安也保留最大的生產彈性以因應客戶端的任何緊急備貨急單需求。

明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚 (8420-TW) 生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%；以目前來看，高爾夫球具的出貨可能出現回檔修正，但高爾夫球屬於消品，且主要客戶的市占率節節攀升，預估即使出現市場修正，其修正的幅度也不會像球具那麼大。

至於明安投資興建的越南二廠目前進度都在掌握中，周益男指出，明安越南二廠預計在 2023 年上半年完工、下半年投產，明安也藉新產能增加的機會，在此一新生產基地導入新製程及新產品生產。

明安複合複合材料事業部門，其應用產品包括 3C、醫療及車用等部分，其中在 3C 應用部分，受電子產品去化庫存影響，周益男預估在今年上半年落底，至於車用部分則新車用飾片，而積極開發的的複合材料車用輪圈部分，最新進度則已經通過德國的 TUV 及美國的 SAE 車用標準功能認證，長遠目標則是朝向 AM 及 OEM 市場邁進。

明安去年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，全年營收達 214.23 億元，年交出稅後純益 22.41 億元亮麗獲利，年增 66.4%，創新高，每股純益達 16.92 元。