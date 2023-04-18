〈台股盤前〉台積法說、台指期結算前夕 維持區間震盪

台股昨日在台積電站回季線，加上權值股尾盤拉高，加權指數終場強拉翻紅，收在當日最高 15963 點，不過台積電法說會、台指期結算前，美股主要指數震盪，萬六關卡前仍將維持震盪走勢。

加權指數昨日在平盤 15,929 點下震盪，最後一盤直線向上甩尾，上漲 34 點收最高 15963 點，守住 5 日線，成交量縮減至 2504 億元。三大法人呈現土洋對作，外資反手賣超 9.22 億元；投信轉為買超 2.64 億元；自營商也買超 5.68 億元，三大法人合計小幅賣超 0.92 億元。

美股方面，由於聯準會可能進一步升息，美債殖利率攀升，科技以及區域銀行財報前夕，主要指數週一 (17 日) 多震盪收紅，道瓊上漲逾百點、那指和標普小漲逾 0.2%、費半下跌 0.12%。

市場消息方面，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 宣布，已與全球領先汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，在智慧座艙、車聯網、關鍵元件等市場達成上千萬套出貨成績，為了給汽車用戶和產業帶來未來應用和極致體驗，發佈全新整合的汽車解決方案 Dimensity Auto 汽車平台，進一步豐富車用產品組合。

上市公司去 (111) 年度董監酬金出爐，第一名為權王台積電 (2330-TW)，平均每位董事 (加計兼任員工) 籌金 1.38 億元奪冠，聯發科 (2454-TW) 則以平均 1.09 億元居次，第三名則由被動元件大廠國巨 (2327-TW) 以平均 9567 萬元拿下。