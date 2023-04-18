電子權值股回檔 台股跌94點收15869點 失守5、10日線

台指期將在明 (19) 日結算，台股今 (18) 日觀望氣氛濃厚，台積電法說前夕震盪走低，電子權值股普遍壓回，金融、傳產也委靡不振，加權指數尾盤跌勢擴大，終場下挫 94.11 點或 0.59%，收在 15869.44 點，跌破 5、10 日線，成交值 2536.73 億元。

櫃買指數開高走低，終場下跌 1.08 點或 0.5%，收在 216.96 點，成交值 868.48 億元。上市櫃成交值合計 3405.21 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下震盪，終場收 515 元，跌幅近 1%；聯發科 (2454-TW) 受外資降評影響，股價續挫近 3%，摜破 700 元大關，終場收 688 元；大立光 (3008-TW)、矽力 * -KY(6415-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華碩 (2357-TW) 等電子指標股賣壓也偏重；不過，聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 力守平盤之上。

貨櫃三雄今天遭到調節，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 下挫逾 2%；航空雙雄連袂走低，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 收跌超過 1%；此外，龍德造船 (6753-TW)、漢翔 (2634-TW)、台船 (2208-TW) 等軍工概念股均漲多拉回。

金融股漲跌互見，兆豐金 (2886-TW) 拍板每股配發 1.32 元股利，配發率 100% 創史上新高，吸引買盤進駐，股價逆勢上漲逾 2%，收 34.2 元，富邦金 (2881-TW)、第一金 (2892-TW)、彰銀 (2801-TW) 等也守在盤上。

關注盤面具話題個股，TPK-KY(3673-TW) 拿下 Luminar 光達感應器新品獨家量產訂單，開盤即攻上漲停 41.5 元，盤中吸引逾 2 萬張排隊委買；勤凱 (4760-TW) 獲被動元件客戶下急單，銀膠打進二極體大廠，今天吸引買盤進駐，股價勁揚逾 5%，一度站上 70 元關卡。