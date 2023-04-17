台積電甩尾急拉 台股漲34點收15963點 寫10個月來收盤新高

台股今 (17) 日走勢震盪，聯發科賣壓沉重，電子權值股漲跌互見，不過，航運、汽車等傳產股及觀光、生技股表現有撐，加上權王台積電甩尾急拉，帶動加權指數翻紅，終場上漲 34.12 點或 0.21%，收在 15963.55 點，創 10 個月以來的收盤新高，成交值 2458.69 億元。

櫃買指數終場上漲 1.71 點或 0.79%，收在 218.04 點，成交值 791.74 億元。上市櫃成交值合計 3250.43 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天陷入多空拉鋸，股價在平盤附近遊走，終場前湧入大量，帶動股價急拉收 520 元，漲幅 0.78%；聯發科 (2454-TW) 受外資看壞營收降評影響，股價重摔逾半根跌停板，一度摜破 700 元大關，終場收 709 元；大立光 (3008-TW) 擺脫法說釋出保守展望的陰霾，股價反彈逾 3%；此外，聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華碩 (2357-TW)、矽力 * -KY(6415-TW) 等電子指標股均在盤上表現。

貨櫃三雄今天持續吸引買盤進駐，其中長榮 (2603-TW) 漲逾 2%，陽明 (2609-TW) 也有 1% 以上的漲幅；航空雙雄連袂走低，華航 (2610-TW) 收跌 1.5%。金融股普遍走軟，富邦金 (2881-TW)、永豐金 (2890-TW)、華南金 (2880-TW) 等均收黑。

旅遊市場強勁復甦，加上普發現金 6000 元政策利多加持，觀光股持續匯集人氣，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 連噴兩根漲停後，今天一度漲逾 7%，衝上 192 元創歷史新高，但尾盤湧現獲利了結賣壓，漲幅收斂至 1% 內；寒舍 (2739-TW)、遠雄來 (2712-TW)、王品 (2727-TW)、美食 - KY(2723-TW) 等多檔觀光股漲勢都不俗。