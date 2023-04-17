台股翻紅劍指萬六 三大法人土洋對作賣超0.92億元

台股今 (17) 日走勢震盪，傳產股扮演撐盤要角，聯發科賣壓沉重，電子權值股漲跌互見，不過，權王台積電急拉尾盤，帶動加權指數翻紅，終場上漲 34.12 點，收在 15963.55 點，創 10 個月以來收盤新高。三大法人呈現土洋對作，小幅賣超 0.92 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 9.22 億元；投信轉為買超 2.64 億元；自營商也買超 5.68 億元。三大法人合計賣超 0.92 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會 20 日登場，法人屏息以待，今天股價陷入多空拉鋸，一路在平盤附近整理，不過，終場前最後一盤出現大量，帶動股價急拉收 520 元，漲幅 0.78%；IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 受外資看壞營收降評影響，股價重摔逾半根跌停板，終場驚險守住 700 元大關，收在 709 元。

其他電子指標股方面，大立光 (3008-TW) 擺脫法說釋出保守展望的陰霾，股價反彈逾 3%；聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW)、華碩 (2357-TW)、矽力 * -KY(6415-TW) 等均在盤上表現。

傳產股表現有撐，貨櫃三雄持續吸引買盤進駐，其中長榮 (2603-TW) 漲逾 2%，陽明 (2609-TW) 也有 1% 以上的漲幅，散裝航運股慧洋 - KY(2637-TW)、裕民 (2606-TW) 等均上漲逾 1%。此外，裕隆 (2201-TW)、和泰車(2207-TW)、台泥(1101-TW)、台塑(1301-TW) 等傳產指標股也表現不錯。

觀光股持續匯集人氣，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 連噴兩根漲停後，今天一度漲逾 7%，衝上 192 元創歷史新高，但尾盤湧現獲利了結賣壓，漲幅收斂至 1% 內；寒舍 (2739-TW)、遠雄來 (2712-TW)、王品 (2727-TW)、美食 - KY(2723-TW) 等多檔觀光股漲勢都不俗。