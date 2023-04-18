〈紐約匯市〉紐約Fed製造業數據意外強勁 DXY盤中升至一周高點

在紐約聯準銀行公布意外強勁的製造業數據後，美元指數周一 (17 日) 跳漲，且盤中一度升至一周高位，該數據令聯準會 (Fed) 在 5 月升息的預期進一步升溫。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%，至 102.10。DXY 盤中曾升至 102.23，為一周高點。

紐約 Fed 公布 4 月製造業指數自 3 月的 - 24.6 強彈至 10.8，是五個月來首次成長，遠高於路透對經濟學家訪調預期的 - 18，其中，新訂單指數升至 25.1，近月來大幅下跌的出貨指數也升至 23.9。

同日的另一份數據也為美元提供支持。美國 4 月 NAHB 建商信心指數連續四個月上升，因房貸利率下滑幫助提振買房需求。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 指出：「經濟看起來仍以高於 Fed 認為的速度成長，市場低估了 5 月之後再次升息的可能性。現在市場認為 Fed 將從今年稍晚開始降息，但我認為經濟正在展現韌性。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，期貨交易員認為 Fed 在下月會議上將利率區間調升至 5% 至 5.25% 的機率，已從上周五 (14 日) 的 78% 升至 88.7%。此外，Fed 從今年稍晚開始降息的預估時間，也從 9 月延後到 11 月，且市場現在預期降息幅度較小。

自上周五盤中觸及一年高點後，歐元再跌 0.6% 至 1.0909 美元。隨著對銀行業危機的擔憂情緒降溫，交易員預估歐洲央行 (ECB) 將進一步升息。

在日本銀行 (央行) 堅守寬鬆貨幣政策的情況下，日元兌美元貶 0.5%，至 134.44 日元兌 1 美元，是 3 月 15 日以來最低。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 說：「美元已經反彈，同時日銀的說法表明，他們沒有理由撤回超寬鬆政策。」新上任的日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 上周明確表示，央行會暫時將利率維持在超低水平，從而維持鴿派立場。

其他主要貨幣均延續上周五貶勢，英鎊跌逾 0.3% 至 1.2372 美元，澳幣跌近 0.2% 至 0.6698 美元，紐元則貶 0.4% 至 0.6179 美元。

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