盤中速報 - DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)股價大漲至27.7350元，漲幅達6.02%

DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)截至台北時間17日21:44股價上漲1.575美元，報27.7350美元，漲幅6.02%，成交量18,427（股），盤中最高價27.7350美元、最低價26.9600美元。
美股指數盤中表現
DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.11%
- 近 1 月：+0.19%
- 近 3 月：-13.46%
- 近 6 月：+6.38%
- 今年以來：-5.05%
最新相關新聞
DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)截至台北時間17日21:44股價上漲1.575美元，報27.7350美元，漲幅6.02%，成交量18,427（股），盤中最高價27.7350美元、最低價26.9600美元。
美股指數盤中表現
DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.31%
$12,631
原投組報酬率
+18.86%
$11,886
投組標的成分
40%
2457
20%
6719
20%
3046
10%
2731
10%