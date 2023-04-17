盤中速報 - DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)股價大漲至27.7350元，漲幅達6.02%

DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)截至台北時間17日21:44股價上漲1.575美元，報27.7350美元，漲幅6.02%，成交量18,427（股），盤中最高價27.7350美元、最低價26.9600美元。

美股指數盤中表現

DXP Enterprises, Inc.(DXPE-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.11%
  • 近 1 月：+0.19%
  • 近 3 月：-13.46%
  • 近 6 月：+6.38%
  • 今年以來：-5.05%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.31%

$12,631

原投組報酬率

+18.86%

$11,886

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    力智

    6719

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 10%

    雄獅

    2731

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞