〈台幣〉美元轉強 股匯齊挫失守30.5元關卡

美國 3 月零售銷售部分項目未如經濟學家預期疲軟，鷹派升息聲浪再起，帶動美元轉強，主要亞幣今 (17) 日普遍走軟，新台幣匯率開盤即失守 30.5 元關卡，最低下探 30.522 元，貶值 5.7 分，呈現股匯齊挫走勢。

新台幣兌美元匯率上周五以 30.465 元作收，但周線仍翻黑，累計小貶 0.06%，今天以 30.501 元貶值開盤，在美元買盤湧現下，匯價一路走低，盤中最低來到 30.522 元，待觀察下午盤外資是否進一步匯出或匯入。

台股方面，大盤今天在萬六關卡前躊躇，電子權值股漲跌互見，晶圓雙雄力守盤上，但聯發科 (2454-TW) 重挫逾 5% 壓盤，金融股賣壓也偏重，航運、水泥、汽車等傳產股表現有撐，加權指數在平盤下方整理，力守 15900 點關卡。

觀察主要貨幣今天對美元表現，亞幣普遍回檔，韓元早盤重貶 0.66%，泰銖貶值 0.35%，新加坡幣、人民幣約貶值 0.13-0.16%，新台幣貶值 0.09%，日元也小貶 0.05%。

美國 3 月零售銷售月增率報 -1%，遠超市場預估 -0.4%，修正後前值為 -0.2%，而 3 月核心零售銷售月率報 -0.8%，也不及市場預期的 -0.3% 與修正後前值 0%。這些數據表明美國消費正在迅速萎縮。Fed 官員指出，即使央行在過去一年大幅升息，讓通膨率回到 2% 的目標卻沒有太大進展，因此央行必須進一步升息。