〈台幣〉股匯齊揚 午後逾半升幅回吐收30.465元

市場加深美國聯準會升息循環邁入尾聲的預期，美元持續走貶，新台幣匯率今 (14) 日跟隨亞幣走揚，一度升值近 1 角，往 30.4 元整數關卡靠攏，但午盤過後湧現美元買盤，使得逾半升幅回吐，終場升值 3.1 分，收在 30.465 元，台北及元太外匯市場總成交值 13.815 億美元。

新台幣周線翻黑，本周累計貶值 1.9 分，貶幅 0.06%。

新台幣兌美元匯率盤中最高來到 30.405 元、升值 9.1 分，攀近 2 周以來的高點，但下午升幅逐漸收斂，終場以 30.465 元作收，升值 3.1 分，台北外匯市場成交值 9.77 億美元，較昨天略增，元太外匯市場成交值 4.045 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下挫 0.45%，韓元強升 0.89%，日元升值 0.61%，歐元升值 0.58%，人民幣升值 0.43%，新台幣升值 0.1%，新加坡幣升值 0.08%，越南盾小貶 0.01%。

台北股匯連袂走揚，台股跟隨亞股反彈，由電子權值股領軍上攻，加上金融股漲勢放大，帶動加權指數一度衝上 15973 點，改寫波段新高 ，終場上漲 124.67 點，收在 15929.43 點，收復短均，劍指萬六大關。三大法人合計買超 147.8 億元，其中外資回頭大買 149 億元。